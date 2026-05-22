Magdalena inaugurará moderno Skate Plaza

La Municipalidad de Magdalena del Mar inaugurará este sábado 23 de mayo el nuevo Skate Plaza y el primer Pump Track de concreto del Perú, en un evento que reunirá a deportistas, vecinos y amantes de los deportes sobre ruedas en la Costa Verde, a la altura de la bajada Sucre.

La jornada incluirá exhibiciones especiales a cargo de la Federación de Skateboarding del Perú, que presentará a reconocidos exponentes de esta disciplina en una tarde llena de deporte, adrenalina y entretenimiento. La actividad se desarrollará desde las 3:00 p.m. y busca promover espacios seguros para la práctica del skate y ciclismo urbano.

El nuevo recinto deportivo contará con modernas estructuras para skateboarding y un Pump Track diseñado para bicicletas, scooters y patines, convirtiéndose en uno de los principales atractivos deportivos del distrito. Las autoridades destacaron que este espacio busca fomentar hábitos saludables y la integración de jóvenes y familias.

INVITACIÓN A LA CIUDADANÍA

El alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, señaló que campeones nacionales e internacionales participarán en la inauguración, resaltando la importancia de impulsar este tipo de proyectos recreativos y deportivos en beneficio de la comunidad. Asimismo, invitó a toda la ciudadanía a ser parte de este importante evento.