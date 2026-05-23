Miraflores: hombre muere mientras corría olas en la playa Tres Picos

Un experimentado tablista falleció cuando corría olas en la playa de Tres Picos de la Costa Verde en Miraflores. Fue identificado como Francisco Vega, que estaba por cumplir 70 años.

El suceso provocó la conmoción entre tablistas y deportistas de la zona, quienes alertaron a las autoridades. El hombre habría fallecido de un paro cardíaco.

CAUSAS DE LA MUERTE

Familiares y amigos lamentaron el deceso y señalaron que era muy conocido en la zona, ya que permanentemente estaba en el mar practicando su deporte favorito.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar oficialmente las causas de la muerte del surfista.