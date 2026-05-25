Independencia: caen “Los Endiablados del Crimen” por extorsionar negocio de shawarma

La Policía Nacional capturó a integrantes de la organización criminal “Los Endiablados del Crimen”, dedicada a extorsionar un negocio de shawarma en Independencia. El coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos, informó que la intervención se realizó gracias al seguimiento de imágenes registradas por cámaras de seguridad.

Según detalló la autoridad policial, las grabaciones permitieron identificar a los sujetos que dejaban cartas extorsivas en el local comercial, así como al conductor de la motocicleta en la que se movilizaban. Durante los operativos, se logró detener a ciudadanos peruanos y a cinco ciudadanos venezolanos vinculados con esta red criminal.

En las viviendas allanadas, agentes de la Policía Nacional hallaron mensajes amenazantes y cartas extorsivas dirigidas a otros negocios de la zona. Asimismo, se incautaron armas de fuego y municiones que, de acuerdo con las investigaciones, eran utilizadas para cometer actos ilícitos y amedrentar a comerciantes del sector.

BUSCAN A “MAXIMILIANO”

El coronel PNP Roger Cano indicó que el presunto cabecilla de la organización, conocido con el alias de “Maximiliano”, ya fue identificado y su captura sería cuestión de horas. Las investigaciones policiales continúan para determinar el alcance de las actividades delictivas de esta banda criminal en distintos puntos de Lima Norte.