Nuevo Banco Nacional de ADN fortalecerá investigaciones criminales en el Perú

La Policía Nacional del Perú destacó los alcances de la nueva ley que crea el Banco Nacional de Datos de Perfiles Genéticos, una herramienta que permitirá fortalecer las investigaciones criminales mediante el almacenamiento y procesamiento de muestras de ADN. La norma facilitará la identificación de implicados en delitos y agilizará diversos procesos judiciales.

Durante un recorrido por el laboratorio de ADN de la Dirección de Criminalística, la coronel Pérez explicó que en estas instalaciones se reciben muestras de cabello, sangre y semen, las cuales pasan por un proceso de extracción, purificación y cuantificación del ADN utilizando equipos especializados y semiautomatizados.

La representante policial señaló que el laboratorio viene operando desde hace más de 25 años, aunque anteriormente las pruebas dependían del consentimiento informado de las personas involucradas. Con la nueva legislación, las investigaciones podrán avanzar con mayor rapidez y eficiencia.

Asimismo, indicó que esta herramienta ayudará a identificar depredadores sexuales, homicidas y personas desaparecidas, además de permitir liberar a ciudadanos inocentes involucrados erróneamente en procesos judiciales. La Policía resaltó que el Banco Nacional de Datos Genéticos representa un importante avance tecnológico para la lucha contra el crimen en el país.