Dejan granada de guerra y mensaje dirigido a interno en puerta del penal Castro Castro

La madrugada estuvo marcada por momentos de tensión en los exteriores del penal Miguel Castro Castro, luego de que un sujeto dejara una granada junto con un mensaje amenazante dirigido a un interno conocido con el alias de “Chom”, considerado por las autoridades como uno de los presuntos delincuentes más peligrosos vinculados a extorsiones en Lima Sur.

El hecho quedó registrado en un video grabado por el propio sujeto, quien aprovechó la oscuridad de la madrugada para acercarse a la puerta principal del establecimiento penitenciario y lanzar amenazas directas contra el interno. Junto al explosivo se encontró una carta donde se acusaba a José Carlos Rodríguez Fernández, identificado como alias “Chom”, de continuar presuntamente con actividades extorsivas desde el interior del penal. La amenaza fue dejada dentro de una caja junto a una granada de origen yugoslavo, un tipo de artefacto que también es utilizado por las Fuerzas Armadas.

INPE SUPERVISA

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Raúl Inga Garay, supervisó las medidas adoptadas dentro del penal Miguel Castro Castro e informó que se dispuso el aislamiento del interno mencionado como primera acción preventiva.

Asimismo, indicó que se realizaron inspecciones en los ambientes donde permanecía el recluso para verificar la existencia de objetos prohibidos, aunque hasta ese momento no se habrían encontrado elementos irregulares.

Según información policial, alias “Chom” fue identificado por la División Antiextorsiones como el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Amigos del Sur”, grupo señalado como un remanente de “Los Trujillanos”, dedicado a la extorsión de empresas de transporte público en distritos como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Por su parte, el jefe de la Dirincri, Víctor Revoredo, señaló que una de las hipótesis apunta a que el hecho estaría relacionado con disputas entre facciones criminales por el control de actividades ilícitas.