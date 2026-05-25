Teatro Municipal inicia ensayos para la temporada de ópera 2026 en Lima

La Municipalidad de Lima anunció el inicio de los ensayos para la temporada de ópera 2026, que se realizará en el Teatro Municipal y el Teatro Segura con artistas nacionales e internacionales.

La programación arrancará con “Il Trovatore” de Giuseppe Verdi y contará con más de 150 personas en escena, entre músicos, coro y solistas de talla mundial.

Además, se presentarán otras producciones como “La púrpura de la rosa”, considerada la primera ópera estrenada en América y presentada en el Perú en 1701.

Las entradas estarán disponibles desde 28 soles y habrá descuentos especiales para estudiantes y jubilados a través de Ticketmaster.