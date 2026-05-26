Gremios de transportistas anuncian paro nacional indefinido para este 2 de junio

Los gremios de transportistas anunciaron un paro nacional indefinido que iniciará a las 00:00 horas del próximo 2 de junio, debido al presunto incumplimiento de los acuerdos alcanzados con el Ejecutivo durante reuniones realizadas en abril pasado.

El anuncio fue realizado por Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, quien indicó que las medidas acordadas con distintas entidades del Estado no se habrían concretado pese a los compromisos asumidos en encuentros sostenidos los días 14 y 15 de abril.

Según explicó, en dichas reuniones participaron representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Osinergmin y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).

RECLAMOS

Durante una conferencia de prensa, Ojeda señaló que uno de los principales puntos pendientes sería la implementación de un subsidio de cuatro soles por galón de combustible. Asimismo, afirmó que la falta de acciones por parte del Estado habría motivado la decisión de acatar la paralización.

En la actividad también participaron representantes de gremios de transporte de carga pesada, transporte urbano e interprovincial, quienes manifestaron que el incremento en el precio del diésel y la ausencia de medidas de apoyo estatal vienen afectando al sector y comprometiendo la continuidad de miles de empresas de transporte.