SJL: caen por exigir cupos a dueña de escuela de baile

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión que venía amenazando a la propietaria de una escuela de baile y aeróbicos en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho. Así lo informó el coronel PNP Gimler Pinedo, jefe de la Brigada Especial Contra el Crimen (BRECC) de SJL.

De acuerdo con las investigaciones, los delincuentes exigían a la emprendedora el pago de 50 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Durante seis meses, la víctima recibió llamadas amenazantes, cartas extorsivas y hasta arreglos florales fúnebres enviados por los criminales para intimidarla.

La situación se agravó luego de que sujetos armados dispararan contra la vivienda de la empresaria, hecho que la obligó a cerrar definitivamente su escuela de baile y suspender todas sus actividades. Tras la denuncia, agentes policiales iniciaron un operativo de seguimiento para identificar y ubicar a los responsables.

CAPTURA EN FLAGRANCIA

La captura se realizó en flagrancia cuando los presuntos extorsionadores planeaban perpetrar un nuevo atentado. Según informó la PNP, los sujetos tenían en su poder dinamita y mensajes amenazantes. El coronel Gimler Pinedo indicó que entre los detenidos se encuentra el cabecilla de la organización criminal y señaló que las autoridades continúan tras los pasos de otros implicados en este caso.