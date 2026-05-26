Alcalde de San Martín de Porres frustró robo de celular y ayudó a capturar a delincuente

El alcalde de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, participó en la captura de un delincuente que acababa de arrebatar un celular en plena vía pública. Según informó la municipalidad, la autoridad se dirigía al palacio municipal cuando observó a una persona persiguiendo al ladrón y decidió intervenir junto a su equipo de seguridad.

De acuerdo con el gerente de Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel, el alcalde adelantó su vehículo para interceptar al sospechoso y logró reducirlo con apoyo de su personal. La intervención quedó registrada por las cámaras de videovigilancia del distrito, que operan las 24 horas del día.

Además de este caso, el centro de monitoreo de San Martín de Porres informó sobre otras capturas recientes gracias a las 363 cámaras instaladas en el distrito. Entre ellas, la detención de sujetos implicados en el robo de autopartes y de un delincuente que asaltó a una mujer utilizando una bicicleta para desplazarse.

Las autoridades también destacaron el trabajo coordinado con la Policía Nacional y el área de inteligencia, lo que permitió desarticular una banda dedicada a la microcomercialización de drogas. Todos los intervenidos fueron puestos a disposición de la Policía para las investigaciones correspondientes.