¿Nadeska Widausky será extraditada a Bélgica tras captura por Interpol?

La ciudadana Nadeska Widausky fue trasladada a la sede de Interpol Lima luego de ser detenida en el distrito de Jesús María, en el marco de una alerta roja internacional emitida por autoridades de Bélgica. Según la Policía, la intervenida se mostró tranquila durante su detención y traslado.

Según información preliminar, la detenida es requerida por las autoridades internacionales por su presunta participación en delitos como trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza, hechos que podrían implicar penas de hasta 20 años de prisión.

El comandante a cargo informó que la alerta roja fue activada en más de 196 países, lo que permitió su ubicación y captura en horas de la mañana. Tras ello, fue conducida a Interpol en Surco y posteriormente a la sede policial de Aramburú para continuar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con la información policial, la notificación internacional fue emitida el 21 de mayo, por lo que desde esa fecha se coordinaban acciones para su ubicación. Además, se indicó que su abogado estuvo presente durante las primeras diligencias y lectura de cargos.

Las autoridades señalaron que el proceso de extradición aún está en evaluación y que el caso deberá ser revisado por el sistema judicial de Bélgica, donde se definiría su eventual situación legal. Mientras tanto, la detenida permanece bajo control de las autoridades peruanas.