Detienen a trabajador del Ministerio Público por extorsión

La Policía capturó a dos hermanos sospechosos de integrar una red criminal. Uno de ellos laboraba en el área de transportes del Ministerio Público de Santa Anita.

Agentes de la Policía Nacional intervinieron en Huaycán a dos sujetos sospechosos de presuntamente integrar una organización criminal vinculada a la extorsión y el sicariato. Uno de los detenidos fue identificado como Danny Nieves Chipao, quien laboraba en el área de transportes del Ministerio Público de Santa Anita.

La intervención se produjo luego de que un vecino alertara sobre movimientos sospechosos en la zona. Según informó el jefe de la DIVPOL Lima Este 2, Carlos Quinteros, ambos sujetos mostraron documentos de identidad que no les pertenecían al momento de la intervención policial.

Durante las diligencias, los agentes revisaron los teléfonos celulares de los detenidos y encontraron videos en los que aparecían realizando amenazas y ofreciendo presuntos servicios de sicariato. Además, la Policía halló coincidencias entre los tatuajes, prendas de vestir y las grabaciones difundidas en redes sociales, donde se hacían llamar “El Refugio de la Zona R”.

REGISTRA ANTECEDENTES

En la vivienda de los hermanos también se encontraron tarjetas de crédito, caserinas y un arma de fuego. El segundo detenido, Rolly Nieves Chipao, registra antecedentes por robo agravado y habría cumplido condena en un penal años atrás. Por su parte, el Distrito Fiscal de Lima Este informó que Danny Nieves Chipao ingresó a laborar mediante concurso CAS y que al momento de su contratación no registraba antecedentes, aunque anunciaron que se adoptarán las medidas administrativas correspondientes.