Niño de 9 años queda herido por bala perdida durante ataque armado en SJL

Un niño de 9 años identificado como Leonel resultó gravemente herido tras recibir una bala perdida durante un ataque armado contra un grupo de mototaxistas en San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió en la cuadra 1 de Huáscar cuando el menor caminaba junto a su madre, quien había llegado de visita desde Manchay.

Según relató la madre del menor, ambos escucharon disparos y trataron de ponerse a salvo; sin embargo, una de las balas impactó en el abdomen del niño. La mujer señaló que personas de la zona la ayudaron a trasladar rápidamente a su hijo hacia un centro de salud cercano para recibir atención de emergencia.

Los médicos informaron que el proyectil comprometió el intestino grueso del menor, por lo que permanece hospitalizado en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen bajo observación médica. La madre indicó que desconoce cuánto tiempo permanecerá internado y pidió apoyo a las autoridades para continuar con el tratamiento.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

El caso ha generado indignación entre los vecinos debido al incremento de ataques armados y hechos de violencia en San Juan de Lurigancho. Leonel se convirtió en una nueva víctima inocente de la inseguridad ciudadana que afecta al distrito, donde en los últimos años se han registrado varios casos de menores heridos por balas perdidas.