MTC extiende permanencia de micros, combis y buses antiguos

El Ministerio de Transportes anunció que determinadas unidades de transporte público en Lima y Callao podrán ampliar su vida útil hasta el año 2031, una medida que ha generado opiniones divididas entre conductores y especialistas del sector.

REACCIONES

En las calles, algunos choferes respaldaron la decisión y señalaron que esta ampliación representa una oportunidad para continuar trabajando mientras reúnen recursos para renovar sus unidades. Conductores con varios años de experiencia indicaron que, pese a la antigüedad de algunos vehículos, estos reciben mantenimiento y revisiones constantes para continuar operando.

Uno de ellos señaló que muchos propietarios no cuentan actualmente con la capacidad económica para reemplazar sus unidades de manera inmediata, mientras que otros consideraron que la medida les permitirá ahorrar y proyectar una futura modernización de sus vehículos.

Sin embargo, especialistas en transporte expresaron preocupación por el impacto que podría tener la extensión de la vida útil de vehículos antiguos. Advirtieron que esta decisión podría incrementar problemas relacionados con la contaminación ambiental, la congestión vehicular y la calidad del servicio de transporte público.

Por su parte, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) precisó que la prórroga no se aplicará de manera automática para todas las unidades. La entidad indicó que únicamente podrán continuar operando aquellos vehículos que cuenten con la habilitación correspondiente y cumplan con los requisitos técnicos establecidos.