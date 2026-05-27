ONPE inicia despliegue de material electoral en regiones

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el despliegue del material electoral hacia distintas regiones del país como parte de los preparativos para la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio. El operativo comenzó desde el almacén central ubicado en Lurín y contempla envíos por vía aérea y terrestre hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Durante esta primera jornada, la ONPE programó el envío de material electoral a 19 ODPE, priorizando las zonas más alejadas del territorio nacional. Según informó el gerente de Gestión Electoral, Gustavo García Hidalgo, ocho oficinas recibirán el material por vía aérea y once mediante transporte terrestre para garantizar la llegada oportuna de los equipos y documentos electorales.

Las rutas aéreas comprenden las ODPE de Atalaya, Coronel Portillo, Puerto Inca, Requena, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Tambopata. En tanto, los envíos terrestres estarán dirigidos a Chachapoyas, Moyobamba, Bagua, Bongará, Jaén, Mariscal Cáceres, San Martín, Alto Amazonas, Quispicanchis, Canchis y Espinar.

LOCALES DE VOTACIÓN

Asimismo, el jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, solicitó a universidades privadas y centros educativos entregar anticipadamente sus locales de votación desde el viernes, con el fin de facilitar el ingreso de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el material electoral. El despliegue continuará en los próximos días hasta completar la distribución a nivel nacional.