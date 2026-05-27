Continúa paro agrícola: ¿Sube el precio del arroz en Lima?

El paro indefinido que acatan productores de arroz en distintas regiones del país comenzó a generar efectos en los mercados de Lima, donde se reportó un incremento de entre 15% y 20% en el precio del cereal. Durante un recorrido por centros de abasto de Lima Este, comerciantes señalaron que la menor llegada del producto estaría afectando el abastecimiento habitual.

En algunos mercados, amas de casa indicaron que el precio del arroz se elevó en los últimos días, generando preocupación por un posible aumento mayor. Sin embargo, en el Mercado Municipal Manco Cápac, ubicado en el distrito de La Victoria, el costo de este producto de consumo diario aún se mantiene estable y el kilo de arroz se comercializa alrededor de los 4.40 soles.

Los agricultores y productores de arroz cumplen su segundo día de protesta para exigir al Gobierno del presidente José Balcázar la declaratoria de emergencia del sector arrocero. Según manifestaron, enfrentan pérdidas económicas debido a la caída del precio del producto en chacra, situación que estaría afectando a miles de productores en diversas regiones del país.

¿QUÉ SUCEDERÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS?

Ante este panorama, las amas de casa hicieron un llamado a las autoridades del Gobierno Central para atender las demandas de los agricultores y evitar un mayor impacto en el precio de los alimentos básicos. Asimismo, comerciantes advirtieron que, de continuar el paro, el costo del arroz podría incrementarse en los próximos días.