Alerta aeropuerto: capturan a ciudadano europeo con tres presentaciones de droga

Agentes de la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional intervinieron a un ciudadano lituano de 49 años que intentó sacar del país cerca de cinco kilos y medio de clorhidrato de cocaína a través del aeropuerto internacional Jorge Chávez. La droga estaba camuflada en distintos objetos dentro de una maleta que tenía como destino final la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.

Las cámaras de seguridad detectaron movimientos sospechosos del pasajero, quien había llegado a Lima procedente de Tarapoto y llevaba únicamente una maleta negra. Personal de la División Portuaria Antidrogas logró ubicarlo en la sala de embarque y posteriormente fue intervenido y conducido al área de inspección junto con su equipaje.

Durante la revisión, los agentes encontraron droga escondida en chocolates, chalecos, frascos de suplementos nutricionales, shampoos, licores y artesanías. Las pruebas químicas realizadas por la Policía confirmaron resultado positivo para alcaloide de cocaína tras presentar una coloración azul turquesa. Según las autoridades, la sustancia fue hallada en tres presentaciones: polvo, líquido y una forma pastosa.

CON DESTINO A BRASIL

La Policía informó que se incautaron aproximadamente 5 mil 390 gramos de clorhidrato de cocaína valorizados en unos 23 mil dólares. Aunque el envío tenía como destino Brasil, las autoridades no descartan que el cargamento iba a ser trasladado posteriormente hacia Europa, donde el valor de la droga se incrementa considerablemente. El detenido podría afrontar una pena de entre ocho y quince años de prisión.