Comandante PNP es detenido por faltar el respeto a la autoridad

El comandante de la Policía Nacional del Perú, Manuel Antonio Canales, fue intervenido luego de protagonizar un altercado en el que mostró una actitud agresiva y desafiante frente a otros efectivos policiales. Según las imágenes difundidas, el oficial intentó imponer su rango durante la intervención y protagonizó discusiones y agresiones físicas.

Durante el incidente, Canales se identificó como comandante de la Policía y lanzó frases amenazantes mientras discutía con los agentes que lo intervenían. En los videos también se observa cómo responde de manera prepotente y justifica el uso de la violencia para resolver conflictos, situación que generó cuestionamientos dentro de la institución policial.

Las investigaciones revelaron además que esta no sería la primera vez que el oficial afronta problemas disciplinarios. En el año 2016, Manuel Antonio Canales fue detenido tras disparar contra un joven que jugaba básquet frente a su vivienda. A raíz de ese caso, Inspectoría General dispuso su pase al retiro, medida que posteriormente fue confirmada por el Tribunal de Disciplina Policial.

REINCORPORADO A LA PNP

Sin embargo, una disposición judicial permitió su reincorporación a la Policía Nacional, por lo que continuaba realizando labores administrativas y cursos de especialización. Actualmente, la Oficina de Flagrancia ya abrió una investigación por presuntas infracciones graves, mientras el Tribunal de Disciplina evaluará si corresponde su baja definitiva de la institución.