Persecución policial termina con captura de dos presuntos delincuentes en San Juan de Lurigancho

Dos presuntos delincuentes fueron capturados por la Policía Nacional luego de protagonizar una persecución de más de ocho cuadras en San Juan de Lurigancho. La intervención ocurrió en la zona de Caja de Agua, donde la miniván en la que huían terminó volcada tras una maniobra temeraria.

Según informó la Policía, los sujetos fueron identificados como Héctor Julio Car Chumbe y Luis Talancha Hernández, quienes cuentan con antecedentes por delitos como robo agravado y hurto agravado. Uno de ellos incluso había sido detenido en marzo tras ingresar a una tienda de manera ilícita.

De acuerdo con las autoridades, agentes de la comisaría de Caja de Agua detectaron a los sospechosos cuando presuntamente intentaban robar una camioneta en la calle Los Tucílagos. Los hombres habrían utilizado herramientas para violentar la chapa del vehículo antes de intentar escapar.

Durante la intervención, la Policía encontró un arma de fuego, municiones y droga dentro de la miniván. Ambos detenidos permanecen bajo investigación mientras continúan las diligencias correspondientes.