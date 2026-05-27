Capturan a sospechoso por asesinato de niño de 6 años desaparecido junto a su madre en San Martín

La Policía Nacional capturó a Alexis Alcántara Tellería, principal sospechoso del asesinato de un niño de 6 años que había desaparecido junto a su madre, Zoila Castillo, en la región San Martín. El menor fue hallado sin vida en la localidad de Uchiza.

Según las investigaciones, Zoila Castillo, de 29 años, viajó desde Lima hacia Tarapoto junto a su hijo el pasado 15 de mayo para encontrarse con el detenido. Desde entonces, su familia perdió contacto con ambos.

Las autoridades informaron que el sospechoso cayó en contradicciones durante las diligencias y que existen videos, objetos e indicios que lo vincularían con el crimen. Además, se investiga la desaparición de Zoila Castillo, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

La Policía también confirmó que Alexis Alcántara registra antecedentes por violencia familiar y que el vehículo en el que se desplazaba será sometido a pericias para determinar posibles rastros vinculados al caso.