“Ladrón elegante” roba a vecinos de San Martín de Porres

Vecinos de la urbanización Vipol, en el distrito de San Martín de Porres, denunciaron una serie de robos de celulares cometidos por dos sujetos que operan bajo la modalidad del arrebato. Uno de los delincuentes, conocido por los residentes como el “ladrón elegante”, se hace pasar como un transeúnte para acercarse a sus víctimas sin despertar sospechas.

Según las imágenes registradas por cámaras de seguridad, el sujeto aprovecha momentos de distracción para arrebatar los teléfonos celulares y escapar rápidamente. Tras cometer el robo, el delincuente sube a una motocicleta donde lo espera su cómplice para huir con rumbo desconocido.

Los vecinos señalaron que los robos se han vuelto constantes en diferentes calles de la urbanización y expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona. Asimismo, indicaron que ambos sujetos actuarían de manera coordinada y elegirían principalmente a personas que caminan usando sus celulares en la vía pública.

BUSCAN A DELINCUENTE

Las imágenes de las cámaras de seguridad ya se encuentran en manos de las autoridades policiales, quienes investigan la identidad de los implicados en estos robos. De acuerdo con las primeras hipótesis, se presume que se trataría de una misma banda delincuencial dedicada al robo de celulares en San Martín de Porres.