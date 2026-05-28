Detenido por caso de niño hallado sin vida en San Martín rechaza acusaciones

Horas después de ser capturado en el distrito de Jesús María, Alexis Alcántara Tellería volvió a negar cualquier vínculo con el caso del niño Eyal, de 6 años, cuyo cuerpo fue hallado en la selva. “No tengo nada que ver”, respondió brevemente durante su intervención policial.

DILIGENCIAS

Tras su detención por parte de agentes de la División de Investigación de Búsqueda de Personas, las autoridades iniciaron diversas diligencias, entre ellas la pericia a una camioneta plateada marca Geely que fue incautada durante el operativo. Según la Policía, el vehículo aparece en registros de cámaras de seguridad y situaría al detenido en la zona de los hechos.

La investigación se desarrolla por el presunto delito de homicidio calificado en agravio del menor. De acuerdo con la información policial, Alexis Alcántara conoció a Zoila Carolina Castillo Chaduco, madre del niño y actualmente desaparecida, aproximadamente dos meses antes de los hechos a través de redes sociales.

El general Glenn García Chávez, jefe de la División de Investigación contra la Trata de Personas, señaló que una presunta discusión por celos entre ambos habría desencadenado un episodio de violencia. Asimismo, la Policía informó que cerca de los restos del menor se encontró un celular quemado, el cual podría pertenecer a la madre desaparecida. Las autoridades señalaron que el aparato habría sido destruido con la intención de dificultar las investigaciones.

También se solicitó judicialmente el levantamiento del secreto de las comunicaciones del detenido, quien registra antecedentes por violencia física y psicológica contra una expareja. La Policía indicó que no se descarta ninguna hipótesis, incluida una posible red de trata de personas. En las próximas horas, un equipo especializado viajará a Tocache y Uchiza para reconstruir el recorrido realizado por la pareja, información que también habría quedado registrada en conversaciones de WhatsApp enviadas por Zoila a sus familiares.