¡Terror en Surco! Asaltan armería y se llevan cerca de 30 pistolas

Un grupo de delincuentes armados asaltó una armería ubicada en el distrito de Santiago de Surco y logró sustraer un total de 29 armas de fuego. El violento robo ocurrió la tarde de este jueves 28 de mayo en la tienda Impala Sport, situada en el segundo piso del centro comercial La Alborada, en la zona de El Trigal.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que tres sujetos ingresaron al establecimiento alrededor de la 1:15 p.m. portando armas, maletas y costales para guardar el armamento. Según las imágenes, los delincuentes redujeron rápidamente a dos trabajadores de la tienda mientras uno de ellos daba órdenes sosteniendo una escopeta.

De acuerdo con información policial, los asaltantes lograron llevarse 29 pistolas, seis escopetas y dos carabinas que se encontraban en exhibición dentro del local. Además, se investiga la participación de una mujer que habría cumplido el rol de “campana”, permaneciendo en la puerta del negocio mientras utilizaba un celular para alertar sobre cualquier movimiento sospechoso.

ANALIZAN IMÁGENES

Testigos indicaron que, en el exterior del centro comercial, al menos cinco motocicletas esperaban a los delincuentes para facilitar su fuga. Las autoridades realizan las diligencias, entre ellas la revisión de cámaras de seguridad y la recopilación de testimonios, mientras las unidades de investigación criminal continúan con las pesquisas para identificar y capturar a los responsables.