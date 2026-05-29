Venden chalecos antibalas camuflados en casacas

La creciente sensación de inseguridad que se vive en el país ha impulsado la demanda de chalecos antibalas camuflados en casacas, una alternativa que permite a los usuarios contar con protección sin llamar la atención. Este tipo de prendas viene siendo adquirida por empresarios, transportistas y ciudadanos preocupados por su seguridad.

Según especialistas del sector, el interés por estos implementos ha aumentado en los últimos meses debido al incremento de asaltos, extorsiones y otros delitos registrados en distintas regiones. Las casacas blindadas ofrecen un nivel de protección similar al de un chaleco antibalas convencional, pero con una apariencia discreta.

Johan Tintaya, experto en seguridad táctica, señaló que cada vez más personas buscan este tipo de prendas para reducir riesgos en sus actividades diarias. Explicó que la demanda ya no se limita a personal de seguridad o empresas privadas, sino que también incluye a ciudadanos que desean reforzar su protección personal.

SEGURIDAD PERSONAL

Asimismo, el empresario indicó que los usuarios valoran la comodidad y el diseño de estas casacas, ya que permiten desplazarse sin exponer que llevan un sistema de protección. Frente al avance de la delincuencia, este mercado continúa creciendo como una respuesta a la necesidad de seguridad de la población.