Dictan cuatro meses de prisión preventiva contra comandante de la PNP que insultó a suboficial

El Poder Judicial dictó cuatro meses de prisión preventiva contra el comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Canales, quien es investigado por el presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

La medida fue impuesta mientras continúan las diligencias relacionadas con un incidente ocurrido en el distrito de San Martín de Porres (SMP) el oficial deberá ser recluido en un penal mientras se desarrollan las investigaciones.

SUBOFICIAL DE TRÁNSITO

Como se sabe, el pasado 27 de mayo de 2026 ocurrió un incidente en SMP, Canales Moscoso, impactó con su auto la moto de un suboficial de tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano, a la altura del Parque del Trabajo.

Durante el operativo, el oficial se habría negado a identificarse, presentar documentos y cumplir con las diligencias solicitadas por el policía de tránsito. Se le escuchó lanzar insultos al agente que lo intervenía.