Empresa “Los Rojitos”: piden liberación de chofer y cobradora sindicados como extorsionadores

Los transportistas de la empresa San Juan, conocida como Los Rojitos, expresaron su preocupación tras la detención del conductor Gustavo Andrés Chávez y la cobradora Linda Yanina Ponte, quienes son investigados por la Policía Nacional por su presunta vinculación con una red de extorsión que afecta a la compañía de transporte.

De acuerdo con las autoridades, ambos trabajadores habrían colaborado con delincuentes brindándoles información para facilitar el cobro de cupos a los transportistas. Sin embargo, esta versión fue rechazada por los integrantes de la empresa, quienes sostienen que tanto el chofer como la cobradora son inocentes y habrían sido víctimas de la misma organización criminal.

El padre de Gustavo Andrés Chávez señaló que su hijo únicamente actuó como intermediario para entregar el dinero exigido por los extorsionadores, con el propósito de evitar represalias contra los trabajadores de la empresa. Por ello, familiares y compañeros de labores solicitaron a las autoridades que revisen el caso y dispongan su pronta liberación.

DENUNCIAN AMENAZAS

Asimismo, los transportistas denunciaron que continúan recibiendo amenazas por parte de mafias que operan en la zona. Incluso, alertaron sobre posibles atentados contra conductores en las próximas horas, motivo por el cual exigieron mayor presencia policial y medidas de seguridad que permitan proteger la integridad de los trabajadores y usuarios del servicio.