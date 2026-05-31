Personal de ONPE capacita a miembros de mesa para la segunda vuelta electoral

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) llevó a cabo este domingo 31 de mayo una jornada nacional de capacitación presencial para los miembros de mesa que participarán en la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio. Para esta actividad, el organismo electoral habilitará más de 4 mil instituciones educativas en todo el país con el objetivo de reforzar los conocimientos necesarios para el correcto desarrollo de la jornada electoral.

La capacitación se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde y estará dirigida tanto a miembros de mesa titulares como suplentes. Durante la jornada, especialistas de la ONPE explicarán las funciones que deberán cumplir en las etapas de instalación de mesa, sufragio y escrutinio, utilizando materiales similares a los que se emplearán el día de la elección.

La entidad recordó que los ciudadanos designados para la primera vuelta continuarán ejerciendo el mismo cargo en la segunda elección presidencial, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones. Asimismo, destacó que la preparación será especialmente importante para los miembros de mesa de Lima Metropolitana y el Callao, donde el conteo de votos volverá a realizarse de manera completamente manual tras la suspensión del uso de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

COMPENSACIÓN ECONÓMICA

A nivel nacional se instalarán 90.223 mesas de sufragio. Además de la capacitación presencial en 4.037 locales educativos, los ciudadanos podrán acceder a orientación permanente en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y mediante la plataforma virtual ONPEduca. La ONPE recordó que quienes cumplan con ejercer el cargo recibirán una compensación económica de S/165 e invocó a la ciudadanía a verificar su condición de miembro de mesa y su local de votación antes de la jornada electoral.