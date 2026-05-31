SMP: adolescente desaparece tras jugar “Free Fire”

Una familia vive momentos de angustia en San Martín de Porres tras la desaparición de una adolescente de 14 años. Según informaron sus familiares, la menor no acudió a su centro educativo y desde entonces no han logrado establecer contacto con ella. Sus allegados sospechan que habría mantenido comunicación con personas desconocidas a través del juego en línea “Free Fire”.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona, la adolescente fue vista caminando por una calle del distrito antes de desaparecer. Hasta el lugar llegaron agentes de la comisaría de Laura Caller, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar las circunstancias de su desaparición.

La tía de la menor hizo un llamado a las autoridades policiales para intensificar las labores de búsqueda y señaló que la familia logró comunicarse con una mujer que habría visto a la adolescente en los alrededores. Indicó que este testimonio podría aportar información importante para las investigaciones que realiza la Policía Nacional.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Por su parte, la madre describió a su hija como una joven tranquila, hogareña y aplicada en sus estudios, por lo que su ausencia ha generado gran preocupación entre familiares y amigos. El caso continúa en investigación y sus seres queridos esperan obtener información que permita encontrarla sana y salva en las próximas horas.