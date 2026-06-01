San Juan de Miraflores: tres robos de vehículos en menos de una semana

La inseguridad continúa golpeando a los vecinos de San Juan de Miraflores. El último sábado, un taxista fue asaltado por cuatro delincuentes armados en la avenida Héroes del Pacífico, luego de ser citado por falsos pasajeros.

Los delincuentes amenazaron al conductor con armas de fuego, realizaron disparos al aire y escaparon llevándose el vehículo robado. Todo ocurrió ante la desesperación del taxista, quien solo pudo rescatar su mochila antes de huir del lugar.

Vecinos de la zona denunciaron que este sería el tercer robo de vehículos registrado en menos de una semana. Además, aseguraron que no existe presencia policial constante ni cámaras de seguridad municipales en el sector.

Los residentes exigen a las autoridades mayor patrullaje, instalación de cámaras y una caseta de serenazgo, ya que afirman vivir con miedo ante los constantes asaltos perpetrados por bandas armadas.