SMP: hallan cuerpo de hombre atado de manos en la avenida Canta Callao

Una persona fue hallada sin vida a un costado de la avenida Canta Callao, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima fue identificada como Iván López Portillo, de aproximadamente 29 años.

Según la información preliminar, el cuerpo presentaba signos de violencia y fue encontrado atado de manos. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del crimen y establecer las causas exactas de la muerte.

Familiares de la víctima llegaron hasta la zona y señalaron que desconocían si López Portillo había recibido amenazas o tenía algún problema reciente. Indicaron además que era padre de una menor de edad y que trabajaba de manera habitual.

INSEGURIDAD

Vecinos del sector expresaron su preocupación por la inseguridad en la zona de Canta Callao y Chuquitanta, donde, según afirman, se han registrado otros hallazgos similares en los últimos meses.

Especialistas consultados señalaron que las características geográficas del sector, con áreas poco transitadas y de escasa vigilancia, facilitan que delincuentes utilicen estos espacios para abandonar cuerpos o cometer actos delictivos.