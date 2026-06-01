Sunat incauta mercancía valorizada en más de S/ 600 mil vinculada a “paquetería fantasma”

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) detectó e incautó mercancía valorizada en más de 600 mil soles que pretendía ingresar al país mediante una modalidad denominada “paquetería fantasma”, utilizada presuntamente para evadir impuestos y ocultar la identidad de los verdaderos importadores.

Durante la intervención realizada en un depósito temporal del Callao, personal de Aduanas halló 305 celulares de alta gama y cerca de 600 perfumes que eran enviados de manera fraccionada a través de más de 450 paquetes.

Según explicó la SUNAT, esta modalidad consiste en utilizar nombres de personas que desconocerían haber realizado las compras para dividir los envíos en montos menores a 200 dólares, límite que permite el ingreso de productos sin el pago de determinados tributos aduaneros.

LABORES DE INTELIGENCIA

Las autoridades señalaron que la detección fue posible gracias a labores de inteligencia, análisis de riesgo y controles aduaneros que permitieron identificar irregularidades en los envíos. De acuerdo con la entidad, los productos habrían sido declarados como compras personales cuando, en realidad, estarían destinados a su comercialización en mercados informales.

La SUNAT indicó que continuará fortaleciendo los mecanismos de control para combatir el contrabando, la evasión tributaria y los casos de suplantación de identidad vinculados a operaciones de importación irregular.