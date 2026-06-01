Ciberdelincuencia: PNP alerta sobre peligros en apps de citas tras crimen de madre e hijo en Uchiza

El caso de Zoila Castillo y su hijo de seis años ha vuelto a poner en alerta a las autoridades sobre los peligros de las relaciones iniciadas en redes sociales y aplicaciones de citas. Ambos fueron hallados muertos con signos de tortura en la localidad de Uchiza, región San Martín.

Según las investigaciones, la madre de familia viajó a Tarapoto para encontrarse con Alexis Alcántara, hombre que había conocido mediante Facebook Parejas y quien confesó el crimen ante las autoridades.

La Dirección de Investigación de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional advirtió que las plataformas digitales también son utilizadas por delincuentes para cometer estafas, extorsiones, robos de información y otros delitos. Incluso, alertaron sobre el uso de inteligencia artificial para crear perfiles falsos.

Las cifras preocupan a las autoridades. Solo el año pasado, la Policía registró un promedio de 182 denuncias diarias vinculadas a delitos informáticos y ciberdelincuencia en el país.

Además, la PNP recomendó a los padres supervisar constantemente las actividades digitales de niños y adolescentes, especialmente en videojuegos en línea como Free Fire y Roblox, donde delincuentes pueden captar menores mediante chats y perfiles falsos.

PERFILES FALSOS CREADOS CON IA

La Policía advirtió sobre perfiles falsos creados incluso con inteligencia artificial para captar víctimas mediante aplicaciones de citas. Solo en 2025 se registraron 55,262 denuncias por delitos informáticos, de las cuales más de 39 mil estuvieron relacionadas con delitos contra el patrimonio.