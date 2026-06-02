Empresa Etupsa 73 paraliza sus operaciones tras recibir nuevas amenazas extorsivas

La empresa de transporte Etupsa suspendió temporalmente sus operaciones luego de recibir una nueva amenaza extorsiva en su local ubicado en San Martín de Porres. Según denunciaron los trabajadores, el pasado viernes llegó una carta extorsiva en la que se advertía que las unidades de la empresa serían atacadas si continuaban circulando.

Ante esta situación, los buses permanecen dentro de las instalaciones por temor a que las amenazas se concreten. Los conductores también señalaron que días atrás una de sus unidades habría sido atacada en un paradero del distrito, hecho que incrementó la preocupación entre los trabajadores y directivos de la empresa.

Como evidencia de los antecedentes de violencia contra la compañía, en el local aún se observan impactos de bala en una de sus puertas, producto de un ataque ocurrido meses atrás. De acuerdo con la denuncia, detrás de las amenazas estaría una organización criminal que busca exigir pagos extorsivos a la empresa para permitirle continuar operando.

RESGUARDO POLICIAL

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional permanecen en los exteriores del local, que se ubica en una zona alejada, realizando labores de resguardo y vigilancia. Detrás de estas amenazas estaría la organización criminal denominada "Los Occidentales", presuntamente vinculada a otras bandas delictivas que operan en Lima.