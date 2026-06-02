Exponen rostros de 30 feminicidas incluidos en el Programa de Recompensas para acelerar su captura

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), en coordinación con el Ministerio del Interior (Mininter), presentó la campaña “Que no se escondan más: buscados por feminicidio”, una iniciativa destinada a reforzar la búsqueda y captura de los principales feminicidas prófugos del país. La estrategia contempla la difusión masiva de sus rostros e información para incentivar la participación de la ciudadanía en la ubicación de los responsables.

La medida surge en un contexto preocupante. Según datos del Programa Nacional Warmi Ñan, durante el 2025 se registraron 134 casos con características de feminicidio, mientras que en lo que va del 2026 ya se han reportado 49 casos, siendo Lima la región con mayor incidencia. Desde 2009 hasta mayo de este año, la cifra acumulada asciende a 2,229 casos en todo el territorio nacional.

Precisamente, Patricia Garrido, directora del programa Warmi Ñan, destacó que el Estado viene fortaleciendo el trabajo conjunto entre instituciones para ubicar a los agresores que permanecen prófugos. Asimismo, exhortó a la población, autoridades y medios de comunicación a sumarse a la campaña para evitar que estos delitos queden impunes y garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA

Afirmó que no se permitirá que quienes cometieron estos crímenes continúen evadiendo a la justicia. Actualmente, 31 feminicidas integran la lista de los más buscados, entre ellos Abel Flores Villa, Alberto Ccanto Balbín, Óscar Gutiérrez Anhuanari y Richard Montoya Calderón. Las autoridades recordaron que cualquier información puede ser proporcionada de manera confidencial a través de la línea gratuita 0-800-40-007.