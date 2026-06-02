JNE: más de 28 mil fiscalizadores supervisarán la segunda vuelta electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que desplegará más de 28 mil fiscalizadores en todo el país para supervisar el desarrollo de la segunda vuelta electoral. La entidad precisó que, tras las incidencias reportadas durante la primera vuelta, se incorporaron aproximadamente 2.500 fiscalizadores adicionales para reforzar las labores de control.

Luis Ramos, vocero del organismo, señaló que uno de sus principales objetivos es garantizar el respeto al derecho al sufragio de los ciudadanos, así como fortalecer los mecanismos de fiscalización y vigilancia del proceso electoral.

Asimismo, indicó que se viene supervisando la elaboración, ensamblaje y distribución del material electoral destinado a las distintas regiones del país. Según detallaró, este material ya ha sido trasladado en casi su totalidad a las provincias.

MATERIAL ELECTORAL PARA LIMA Y CALLAO

En el caso de Lima y Callao, informó que la distribución aún se encuentra pendiente y que se realizará conforme al cronograma establecido. La entrega del material electoral en ambas jurisdicciones está prevista para iniciar el viernes 5 de junio a las 10:00 de la noche.