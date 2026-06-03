Fiscalía desplegará 7 mil fiscales para garantizar transparencia en la segunda vuelta electoral

El Ministerio Público informó que desplegará cerca de 7 mil fiscales en todo el territorio nacional para supervisar el desarrollo de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, programada para este domingo 7 de junio. La medida tiene como finalidad garantizar la legalidad y transparencia del proceso electoral, así como prevenir posibles irregularidades antes, durante y después de la jornada de votación.

El coordinador nacional de las Fiscalías de Prevención del Delito, Alfonso Barrenechea, señaló que las labores de control ya se encuentran en marcha e incluyen la verificación del cumplimiento de las restricciones electorales, como la ley seca y la prohibición de propaganda fuera de los plazos establecidos. Asimismo, destacó que se busca asegurar que las mesas de sufragio estén instaladas oportunamente y cuenten con el material necesario para recibir a los electores.

Entre las principales acciones previstas figura la supervisión del traslado y distribución del material electoral desde los almacenes de la ONPE hacia los locales de votación. La Fiscalía busca evitar inconvenientes como los registrados durante la primera vuelta electoral, cuando se reportaron retrasos en la entrega de materiales y dificultades en la instalación de algunas mesas. Solo en Lima Centro se contará con más de 524 fiscales para atender denuncias y actuar ante eventuales delitos electorales.

FISCALES EN ALERTA

Las autoridades también informaron que las fiscalías anticorrupción permanecerán alertas frente a posibles ilícitos relacionados con la administración pública durante el proceso electoral. Además, recordaron que la suplantación de identidad fue el delito más frecuente en la primera vuelta. Pese a ello, el Ministerio Público aseguró que no existen amenazas serias para el desarrollo de los comicios y reafirmó su compromiso de vigilancia bajo la campaña “Elecciones sin delitos 2026”.