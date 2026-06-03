Cierran 23 puertos a nivel nacional por oleajes anómalos

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú alertó sobre la continuidad de los oleajes anómalos en todo el litoral peruano hasta el próximo 11 de junio. Como medida preventiva, 23 puertos a nivel nacional fueron cerrados debido a las condiciones marítimas adversas que podrían afectar las actividades pesqueras, portuarias y recreativas.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje N.° 22-26, el fenómeno presentará una intensificación progresiva durante los próximos días. En el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, el oleaje pasará de ligero a moderado desde la tarde del domingo 7 de junio y alcanzará intensidad fuerte durante la madrugada del lunes 8. Posteriormente, se espera una disminución gradual de su fuerza.

En el litoral centro, que abarca desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, las olas se intensificarán desde la noche del sábado 6, alcanzando niveles fuertes durante la mañana del domingo. Sin embargo, el panorama más complejo se registrará en el litoral sur, desde San Juan de Marcona hasta Tacna, donde el oleaje evolucionará de fuerte a muy fuerte durante la noche del domingo, convirtiéndose en la zona de mayor riesgo.

LLAMADO A LA POBLACIÓN

La Marina también explicó que este fenómeno coincidirá con el cambio de fase lunar de luna llena a cuarto menguante, previsto para el 8 de junio. Esta condición podría incrementar el nivel de las mareas en algunos sectores costeros y aumentar el riesgo de inundaciones o ingreso del mar en zonas bajas. Ante ello, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada y seguir las disposiciones emitidas por las capitanías de puerto y organismos de defensa civil.