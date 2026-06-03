Terror en San Isidro: delincuentes ingresan a casa y se llevan dinero, joyas y equipos electrónicos

Momentos de terror vivió una familia en el distrito de San Isidro luego de que un grupo de delincuentes armados irrumpiera en su vivienda y la sometiera durante varios minutos para apoderarse de dinero, joyas y otros objetos de valor.

Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los sujetos aprovecharon el ingreso de un vehículo a la vivienda para ingresar detrás de este y sorprender a los propietarios. Una vez dentro, redujeron a las víctimas y recorrieron los ambientes del inmueble en busca de pertenencias de valor.

De acuerdo con el testimonio de uno de los afectados, los delincuentes se habrían llevado bienes valorizados en aproximadamente 50 mil soles, entre joyas, computadoras, teléfonos celulares y otros objetos.

Durante el asalto, las víctimas fueron amenazadas y obligadas a colaborar con los delincuentes para evitar sufrir agresiones. Sin embargo, la situación dio un giro cuando personal de serenazgo que patrullaba la zona advirtió movimientos sospechosos en el inmueble.

POSIBLE SECUESTRO

Según relató el propietario, los delincuentes intentaban sacarlo de la vivienda para llevarlo en una camioneta cuando fueron sorprendidos por una unidad de serenazgo. La intervención frustró un posible secuestro, aunque los delincuentes lograron escapar con parte del botín.

En medio de la fuga, uno de los serenos fue agredido por los asaltantes. Las cámaras de seguridad registraron la huida de los sujetos, quienes escaparon con rumbo desconocido. La Policía investiga el caso y analiza las imágenes de videovigilancia para identificar a los responsables.