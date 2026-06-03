Lince: policía rescata a dos extranjeros secuestrados y captura a cuatro sospechosos

Un operativo de la Policía Nacional permitió rescatar a dos ciudadanos extranjeros que permanecían secuestrados en una vivienda del distrito de Lince. La intervención concluyó con la detención de cuatro presuntos implicados y la incautación de armas de fuego, municiones y equipos de comunicación.

El rescate se realizó en un inmueble ubicado en un pasaje residencial del distrito, donde agentes especializados de la Dirincri irrumpieron tras obtener información sobre la presencia de personas retenidas contra su voluntad.

Durante el operativo, los efectivos lograron liberar a dos ciudadanos colombianos, quienes, según las primeras investigaciones, estarían vinculados a actividades de préstamos informales conocidos como "gota a gota". Ambos fueron puestos a buen recaudo mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de su secuestro.

INCAUTAN ARMAS DE FUEGO

En el inmueble, la Policía incautó tres armas de fuego abastecidas, municiones, varios teléfonos celulares y otros elementos que serán incorporados a la investigación. Familiares de algunos de los intervenidos llegaron a la zona para protestar por las capturas, lo que originó incidentes con los agentes del orden.

En medio de los enfrentamientos verbales y forcejeos, la Policía utilizó gas pimienta para controlar la situación y garantizar el traslado de los sospechosos. Tras más de dos horas de diligencias, los cuatro detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirincri, donde continuarán las investigaciones para determinar su presunta participación en el secuestro y otros posibles delitos relacionados.