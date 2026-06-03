Caso Uchiza: revelan la coartada de Alexis Alcántara mientras cumple prisión preventiva por doble asesinato

Los cuerpos de la madre y su hijo asesinados en Uchiza llegaron a Lima, mientras continúan las investigaciones contra Alexis Alcántara Tellería, señalado como principal sospechoso del crimen que conmocionó al país.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Alcántara por los presuntos delitos de homicidio calificado y feminicidio. La medida se sustenta en la gravedad de los hechos y el riesgo de fuga del investigado.

Durante las diligencias, Alcántara habría brindado detalles sobre la forma en que ocurrieron los asesinatos y los motivos que lo llevaron a cometerlos. Sin embargo, su versión presentaría contradicciones frente a los elementos recogidos por la investigación.

Además, un documento manuscrito elaborado en presencia de una fiscal pondría en evidencia la coartada presentada por el acusado. Pese a ello, su defensa insiste en que no existe una confesión formal y ya apeló la prisión preventiva impuesta.