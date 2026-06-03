¡Terror en el Rímac! Balacera deja cuatro heridos, entre ellos una niña

Momentos de terror se vivieron en el distrito del Rímac luego de que delincuentes armados atacaran a balazos a una familia que se desplazaba a bordo de una camioneta. El violento hecho ocurrió en el cruce de las calles Arrieta y Manco Inca, donde los agresores, que se movilizaban en una motocicleta, abrieron fuego contra el vehículo antes de darse a la fuga.

De acuerdo con información preliminar, las víctimas habían retirado minutos antes una suma de dinero en efectivo de una agencia bancaria ubicada cerca del lugar del ataque. Esta situación ha llevado a los investigadores a considerar la posibilidad de que los delincuentes hayan seguido los movimientos de la familia antes de perpetrar el atentado.

Como consecuencia de la balacera, cuatro integrantes de la familia resultaron heridos, entre ellos una niña de entre cinco y diez años. Los afectados fueron auxiliados y trasladados de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, donde reciben atención médica. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de sus lesiones.

DILIGENCIAS EN CURSO

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y encontraron al menos diez casquillos de bala esparcidos en la escena del crimen. Asimismo, peritos de criminalística iniciaron las diligencias correspondientes para recopilar evidencias y determinar las circunstancias exactas del ataque, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables.