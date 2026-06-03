Neblina reduce visibilidad en Pasamayito y genera preocupación por posibles accidentes

La intensa neblina registrada durante la noche en la vía Pasamayito, que conecta los distritos de San Juan de Lurigancho y Comas, viene dificultando el tránsito vehicular y reduciendo considerablemente la visibilidad en la zona.

Conductores que circulan por esta importante ruta deben avanzar con extrema precaución, apoyándose principalmente en las luces de sus vehículos y respetando el límite máximo de velocidad de 30 km/h establecido en el lugar.

Según vecinos del sector, este fenómeno suele repetirse durante las noches y primeras horas de la mañana, especialmente en temporada de invierno, cuando la humedad favorece la formación de densas capas de neblina.

Ante el riesgo de accidentes de tránsito, residentes solicitaron a las autoridades la instalación de más señalización y medidas de seguridad que permitan mejorar las condiciones de circulación en esta transitada vía.