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04/06/2026

Incautan figuritas falsificadas del Mundial y detienen a tres personas en Carabayllo

Los detenidos son investigados por la presunta comisión de delitos contra los derechos de propiedad intelectual.



En medio del auge por la colección de figuritas del Mundial, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo y lograron intervenir tres locales donde se elaboraban figuritas adulteradas.

Según informó el general PNP Walter Octavio Calla, director de la Policía Fiscal, la intervención se llevó a cabo en establecimientos ubicados en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. Durante el operativo fueron detenidas tres personas presuntamente involucradas en la producción y comercialización del material falsificado.

CIFRAS

Las autoridades hallaron más de 6 mil figuritas ya cortadas y listas para su distribución. Además, se incautaron 380 planchas de impresión que contenían 16 figuritas cada una, lo que representa más de 12 mil unidades adicionales que estaban próximas a ingresar al mercado.

De acuerdo con la investigación preliminar, las figuritas imitaban las características de las originales y habrían sido destinadas a su venta aprovechando la alta demanda. Los detenidos son investigados por la presunta comisión de delitos contra los derechos de propiedad intelectual.


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