Incautan figuritas falsificadas del Mundial y detienen a tres personas en Carabayllo

En medio del auge por la colección de figuritas del Mundial, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un operativo y lograron intervenir tres locales donde se elaboraban figuritas adulteradas.

Según informó el general PNP Walter Octavio Calla, director de la Policía Fiscal, la intervención se llevó a cabo en establecimientos ubicados en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo. Durante el operativo fueron detenidas tres personas presuntamente involucradas en la producción y comercialización del material falsificado.

CIFRAS

Las autoridades hallaron más de 6 mil figuritas ya cortadas y listas para su distribución. Además, se incautaron 380 planchas de impresión que contenían 16 figuritas cada una, lo que representa más de 12 mil unidades adicionales que estaban próximas a ingresar al mercado.

De acuerdo con la investigación preliminar, las figuritas imitaban las características de las originales y habrían sido destinadas a su venta aprovechando la alta demanda. Los detenidos son investigados por la presunta comisión de delitos contra los derechos de propiedad intelectual.