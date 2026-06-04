El Agustino: joven apuñalado lucha por su vida tras perder más de 6 litros de sangre

Kevin Inga, un joven costurero de 23 años, permanece en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de ser apuñalado durante una presunta pelea ocurrida en El Agustino. El ataque le provocó graves heridas y la pérdida de más de seis litros de sangre.

Según relató su madre, Fermina Carpio, el joven sufrió lesiones que comprometieron uno de sus pulmones, por lo que fue sometido a una compleja intervención quirúrgica. Además, indicó que Kevin llegó a sufrir un paro cardíaco y continúa bajo estricta observación médica.

La familia viene solicitando con urgencia al menos 23 donantes de sangre para ayudar en la recuperación del joven, quien permanece internado en el Hospital Hipólito Unanue. También expresaron preocupación por los gastos médicos que podrían surgir durante su tratamiento.

Asimismo, los familiares pidieron a las autoridades acelerar las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. Señalan que existen imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos que podrían contribuir al esclarecimiento del caso.