Stickers de extorsión: transportistas pagan cupos para poder trabajar en Lima

Los llamados “stickers de protección” se han convertido en un símbolo de la extorsión que afecta a cientos de transportistas en Lima. Según denunciaron conductores, estas calcomanías son colocadas en las unidades como prueba de que se ha realizado el pago de cupos exigidos por organizaciones criminales.

Uno de los casos más preocupantes es el de la empresa Los Rojitos, cuyos trabajadores aseguran vivir bajo constantes amenazas. Tras la captura de dos personas que se encargaban de recaudar y entregar el dinero de las extorsiones, los delincuentes habrían intensificado las presiones para exigir que continúen los pagos.

De acuerdo con los transportistas, cada vehículo debe entregar hasta 34 soles semanales a dos bandas criminales distintas para poder circular entre los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. Incluso, una de las combis de la empresa fue atacada y estuvo a punto de incendiarse.

La problemática también afecta a los pasajeros, quienes enfrentan dificultades para movilizarse cuando las unidades dejan de operar por temor a nuevos atentados. Mientras tanto, la Policía investiga recientes ataques contra vehículos de transporte público en distintos puntos de Lima, en medio del avance de las extorsiones en el sector.