Atentan contra alias “Sacha”: principal testigo del caso Bermejo

Eddy Villarroel Medina, conocido como alias “Sacha”, denunció haber sido víctima de un intento de asesinato la mañana de este jueves 4 de junio en exteriores de su vivienda en el Cercado de Lima. El exintegrante de las Fuerzas Armadas relató que un sujeto armado se acercó a él y trató de dispararle en reiteradas ocasiones.

Según declaró a Panamericana Televisión, el atacante le apuntó con un arma de fuego y accionó el gatillo hasta tres veces; sin embargo, los disparos no llegaron a concretarse. Villarroel aseguró que reaccionó lanzándole una silla al presunto sicario, quien huyó del lugar a bordo de una motocicleta que lo esperaba a pocos metros.

El exagente afirmó que el atentado estaría vinculado a la información que viene proporcionando al Ministerio Público sobre sus infiltraciones en campamentos controlados por los hermanos Quispe Palomino en el Vraem. En ese contexto, señaló que su colaboración con las autoridades lo habría convertido en objetivo de conocidos personajes.

CULPA A BERMEJO, BELLIDO Y CERRÓN

“Guillermo Bermejo, Guido Bellido y Vladimir Cerrón son los responsables, junto con su cómplice, el camarada José. Ellos quieren matarme. Yo estoy colaborando con la Fiscalía para brindar información de cuando ingresé a los campamentos de los Quispe Palomino en el Vraem y en venganza de ello estoy siendo perseguido”, sostuvo.