Motociclista dispara contra agencia de transporte en Independencia

Un ataque armado se registró la noche del jueves contra una agencia de transporte interprovincial situada en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, en Independencia. Los disparos impactaron en la fachada del local y causaron daños materiales.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que un motociclista llegó al lugar, observó la zona durante algunos segundos y luego abrió fuego contra el establecimiento antes de darse a la fuga.

Trabajadores de la empresa señalaron que no han recibido amenazas ni exigencias de pago de cupos. Sin embargo, indicaron que días atrás se produjo un hecho similar en un negocio cercano, por lo que consideran que podría tratarse de una confusión.

Pese al ataque, la agencia continuó operando con normalidad. La Policía Nacional realiza las investigaciones correspondientes para identificar al responsable y determinar el móvil del atentado.