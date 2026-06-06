Segunda Vuelta Electoral: representante de "Unión Naval" propone un conteo de votos paralelo

Ante los sucesos registrados en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, distintas asociaciones civiles han propuesto interesantes iniciativas de fiscalización ciudadana para evitar incidentes tan polémicos como los ya conocidos.

Sobre el tema, Andrés Salas, de la Asociación Unión Naval, propone un conteo paralelo de votos; para ello piden que les remitan fotos de todas las actas de escrutinio y que ellos lo contabilizarán con un sofisticado sistema que han adquirido.

La referida técnica ya ha sido utilizada de manera exitosa en elecciones de países como Argentina, Chile, Honduras, entre otros. Para recibir la información de los personeros y miembros de mesa ya han habilitado números de WhatsApp.

TODOS A VOTAR

Toda la información que reciban será publicada en tiempo real en una plataforma que implementarán en las próximas horas, para que los ciudadanos de todo el país puedan conocer cómo va el conteo de votos y puedan comparar.

Finalmente, Salas Jaén pidió a la ciudadanía ir a votar mañana, que es importante para poder elegir al gobierno que queremos; en la primera vuelta hubo ausentismo; espera que en esta oportunidad todos cumplan con su deber cívico.