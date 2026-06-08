Empresarios de Gamarra reaccionan a resultados de la segunda vuelta

Tras los primeros resultados de la segunda vuelta de las Elecciones 2026, que muestran una ajustada contienda entre Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, representantes del emporio comercial de Gamarra expresaron su preocupación por el impacto de la incertidumbre política en la actividad económica.

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, señaló que el sector ya se ha visto afectado durante los primeros meses del año debido a factores climáticos y al contexto político, estimando pérdidas superiores a los 600 millones de soles.

Asimismo, indicó que la volatilidad del tipo de cambio impacta directamente en los costos de producción, debido a que gran parte de los insumos y maquinaria utilizados por los empresarios son importados.

INCERTIDUMBRE

Saldaña también manifestó su preocupación por la demora en conocer los resultados definitivos de los comicios, al considerar que la incertidumbre puede afectar las decisiones de compra e inversión y reducir el dinamismo comercial en el principal emporio textil del país.