Intervienen a 12 personas por presuntas irregularidades con cédulas de sufragio durante la segunda vuelta

Un total de 12 personas fueron trasladadas a la División de Investigación de Delitos contra el Estado, en Pueblo Libre, por su presunta participación en casos relacionados con cédulas de sufragio que habrían sido marcadas o rayadas durante la jornada electoral. Los hechos se reportaron tanto en Lima como en diversas regiones del país.

Entre los intervenidos se encuentra un ciudadano de 81 años que se identificó como representante de Juntos por el Perú. Sin embargo, la organización política precisó que, si bien estaba vinculado al partido, no estaba acreditado para desempeñar funciones en el colegio Enrique Milla Ochoa, donde ocurrieron los hechos investigados.

Según las autoridades, el intervenido habría rayado cerca de 91 cédulas de sufragio en dicho centro educativo. Asimismo, en otra mesa de votación fueron detenidos tres miembros de mesa, incluido el presidente, por su presunta vinculación con las irregularidades detectadas.

Familiares de los intervenidos llegaron a la sede policial y solicitaron una revisión detallada de los casos, al señalar que algunos de los detenidos habrían sido quienes alertaron inicialmente sobre las anomalías ante la ONPE. Mientras continúan las investigaciones, la Policía aún no ha brindado información oficial sobre las responsabilidades de cada implicado.