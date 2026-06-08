Oleajes anómalos obligan al cierre de 99 puertos en el litoral peruano

Las intensas condiciones marítimas han generado daños en varias regiones del país, mientras las autoridades mantienen la alerta y exhortan a la población a evitar las zonas cercanas al litoral.

Los oleajes anómalos continúan causando estragos en el litoral peruano, afectando diversas localidades desde Áncash hasta La Libertad. En Chimbote, las olas superaron el enrocado del malecón Grau e inundaron vías de acceso, dificultando el tránsito vehicular y peatonal. Según el ingeniero Roberto Méndez, de Defensa Civil, varias zonas frágiles y vulnerables han resultado afectadas por este fenómeno.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse alejada de las áreas cercanas al mar debido al riesgo que representan las olas, que alcanzan entre seis y ocho metros de altura. Además, a nivel nacional ya son 99 los puertos cerrados por las peligrosas condiciones marítimas, mientras la Marina de Guerra mantiene el monitoreo permanente del fenómeno.

Los oleajes también han perjudicado a los pescadores artesanales de Chincha. En el distrito de Tambo de Mora, cerca de 500 trabajadores han suspendido sus labores tras el cierre del puerto. La fuerza del mar incluso arrastró varias embarcaciones que permanecían en el varadero, generando pérdidas económicas y preocupación entre las familias que dependen de la actividad pesquera.

SITUACIÓN EN TRUJILLO

En Trujillo, el avance del mar afectó al distrito de Víctor Larco Herrera, donde al menos diez viviendas y varias calles quedaron inundadas. Las autoridades desplegaron maquinaria pesada y motobombas para atender la emergencia, mientras los vecinos solicitaron mayor apoyo para enfrentar los daños. La Marina de Guerra advirtió que los oleajes anómalos continuarán hasta el 11 de junio en el litoral peruano.